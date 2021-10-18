Женева, Швейцария, , 14:46 — REGNUM Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) в течение трех дней — 15−17 октября — доставило в Афганистан более 100 тонн гуманитарной помощи через территорию Узбекистана. Об этом сообщает Газете. uz со ссылкой на пресс-службу УВКБ ООН.

Афганистан

«В состав груза вошли предметы первой необходимости», — отмечается в сообщении УВКБ ООН.

УВКБ ООН поблагодарило «правительство Узбекистана за сотрудничество в оказании гуманитарной помощи Афганистану».

»Мы считаем, что этот новый маршрут доставки (через Термез) помощи будет способствовать глобальным усилиям по преодолению гуманитарного кризиса в Афганистане и оказанию помощи миллионам пострадавших людей», — говорится в сообщении.