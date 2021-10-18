Афины , 18 октября, 2021, 15:01 — ИА Регнум. Расходы на продукты питания у домохозяйств Греции выросли в 2020 году по сравнению с 2019 годом. Об этом говорится в отчете Исследовательского института розничных потребительских товаров, опубликованном 18 октября.

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В отчете, основанном на последних официальных статистических данных, говорится, что расходы домохозяйств на продукты питания выросли на 3,88% до 3481 евро на семью в 2020 году с 3351 евро в 2019 году. Наибольшее увеличение произошло в расходах на алкоголь (17,76%) и предметы бытовой химии (моющие средства, бумага и т.д.) на 11,24%, в то время как расходы на личную гигиену упали на 9,51%, а рестораны — на 33,45%. В общей сложности расходы на питание, включая покупку и потребление продуктов питания в ресторанах, снизились на 7,22% до 5 083 евро в 2020 году.

В течение десятилетия 2009−2020 годов расходы домашних хозяйств на продукты питания и напитки сократились на 10,28%. В период 2016—2019 годов расходы на питание и напитки на душу населения выросли на 3,83% до 1388 евро, в то время как в 2020 году расходы выросли на 8,36% до 1449 евро.

Расходы на продукты питания остались ниже уровня предыдущего десятилетия, но расходы в процентах от общего объема покупок домашних хозяйств выросли. В 2009 году расходы на питание составляли 17,3% от средних расходов домашних хозяйств, увеличившись до 23,1% в 2020 году.