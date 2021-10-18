Астрахань, 18 октября, 2021, 14:43 — ИА Регнум. В Астрахани местный житель признан виновным в совершении 183 эпизодов преступлений против половой неприкосновенности своей падчерицы. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

С сентября 2017 года по ноябрь 2020 года 30-летний местный житель совершал в отношении своей малолетней падчерицы 2008 года рождения насильственные действия сексуального характера и насиловал её.

Мужчину признали виновным в совершении 183 эпизодов преступлений по статьям «Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста» и «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста». Суд приговорил его к 18 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Также в рамках расследования к дисциплинарной ответственности привлекли должностных лиц, создавших «причины и условия, способствовавшие совершению данных преступлений».