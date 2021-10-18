Ялта, Крым, 18 октября, 2021, 14:34 — ИА Регнум. Актёр российских сериалов Алексей Комисарук напал на жителя Ялты с ножом, сообщает телеграм-канал «Mash на волне».

Нападение с ножом

Отмечается, что 12 октября 46-летний актер из сериалов «Нюхач», «Ловушка», «Чарли», «Брат за брата-3» распивал алкоголь в компании своих знакомых. В какой-то момент он начал угрожать присутствующим физической расправой.

После Комисарук сходил за ножом и напал на одного из мужчин, который пытался его успокоить. Мужчину госпитализировали, сам актер находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело.