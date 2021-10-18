Сеул, 18 октября, 2021, 14:35 — ИА Регнум. Решение о том, присоединится ли Южная Корея к соглашению о свободной торговле в Азиатско-Тихоокеанском регионе с участием одиннадцати стран, будет принято до конца октября. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление заместителя премьер-министра, министра стратегии и финансов Южной Кореи Хон Нам Ги.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Данное заявление он сделал 17 октября в ходе встречи с журналистами, состоявшейся после заседания министров финансов и управляющих центральными банками стран «Большой двадцатки» (G20).

Он отметил, что Сеул «активно» рассматривает возможность присоединения к Всеобъемлющему и прогрессивному соглашению о Транстихоокеанском партнёрстве (CPTPP).

Отметим, что присоединение к соглашению о свободной торговле имеет важное значение для Южной Кореи, которая прилагает усилия к снижению торговых барьеров на фоне протекционизма, вызванного конфликтом между США и Китаем в сочетании с торговыми трениями между Сеулом и Токио.