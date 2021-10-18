Абакан, 18 октября, 2021, 14:34 — ИА Регнум. По состоянию на 18 октября в Хакасии прививку от коронавируса сделали 183 657 человек. Как сообщили ИА REGNUM в республиканском минздраве, получили обе дозы вакцины, завершили вакцинацию 156 375 жителей региона.

Mos.ru Вакцинация

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«Вакцинация от COVID-19 в республике идёт в штатном режиме. Отмечается рост активности населения», — уточнили в минздраве.

Напомним, в Хакасии для создания коллективного иммунитета необходимо привить 80% населения (322 тысячи человек). Исполнение плана вакцинации на сегодня — почти 57%.