Уфа, 18 октября, 2021, 14:47 — ИА Регнум. У руководства Башкирии нет цели «мучить людей» и «бить по бизнесу». Об этом 18 октября сообщил глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании в республиканском правительстве.

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На оперативном заседании правительства Хабиров прокомментировал решение властей Башкирии об ужесточении ограничений в республике для не привитых граждан.

«Я вчера был в торговых центрах, спрашиваю, как у вас дела. Мне отвечают, в четыре раза падение по проходимости. Но в какой-то момент эта ситуация все равно изменится, поскольку мы начали не с чистого листа», — сообщил глава региона, отметив, что в Башкирии порядка 1,5 млн жителей уже получили прививку от COVID-19.

Он отметил, что в республике остаются не вакцинированными около 800 тысяч человек.

«Если бы мы вакцинировали ежедневно от 15 до 20 тысяч, то к Новому году задачу бы выполнили», — сообщил он, отметив, что руководство региона постоянно мониторит ситуацию с COVID-19.

«Как только ситуация нам позволит, мы посоветуемся с Роспотребнадзором и наши нормы будем сразу останавливать. У нас нет самоцели мучить людей, нет самоцели бить по бизнесу. Сами из-за этого переживаем», — сообщил он.

Ранее ИА REGNUM приводило слова Хабирова, который заявил, что не все люди понимают важность и значимость ограничительных норм при пандемии.