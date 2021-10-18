Абакан, 18 октября, 2021, 14:30 — ИА Регнум. Ещё четыре пациента с диагнозом COVID-19 скончались в Хакасии. Об этом ИА REGNUM сообщили 18 октября в республиканском правительстве.

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По данным оперштаба, умерли две женщины (63-летняя и 66-летняя) и двое мужчин (61-летний и 88-летний). С начала 2021 года в Хакасии скончались 862 пациента с коронавирусной инфекцией.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе выявлено 156 носителей коронавируса (с начала года — 23 799), выздоровели 96 человек.