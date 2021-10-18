Джелалабад, Афганистан, 18 октября, 2021, 14:30 — ИА Регнум. В городе Джелалабад, являющемся административным центром восточной афганской провинции Нангархар, произошел мощный взрыв. Об этом 18 октября сообщает местное агентство Asvaka.

Цитата из х/ф «Забриски пойнт». Реж. Микеланджело Антониони. 1970. США, Италия Взрыв

По данным источника, взрыв самодельного взрывного устройства прогремел в квартале Кабул-Хада на одной из оживленных улиц в момент, когда по ней передвигалось транспортное средство боевиков радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ранее захватившего власть в Афганистане.

Также указывается, что в результате взрыва в больницу доставили двух мирных жителей. При этом о погибших или раненых среди боевиков названного радикального движения не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 октября стало известно, что в городе Кандагар, который является административным центром одноименной афганской провинции, прогремел мощный взрыв около шиитской мечети Биби-Фатим.