Грозный, 18 октября, 2021, 14:29 — ИА Регнум. Семь сотрудников Росгвардии Чечни стали обладателями краповых беретов. С получением головного убора, ставшего символом высшей формы отличия военнослужащих подразделений специального назначения, их поздравил глава Чечни Рамзан Кадыров.

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«По итогам выполнения заданий права ношения крапового берета удостоились семеро наших спецназовцев. Успешно все испытания прошли дорогие братья — командир ОМОН УФСВНГ РФ по ЧР Анзор Бисаев и командир ГБР СОБР «Терек» УФСВНГ РФ по ЧР Сайди Лорсанкаев. Кроме того, краповиками стали Мовсар Абдулхаджиев, Рамзан Мукаев, Хизир Мусаев из специального моторизованного полка «Север» имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова Грозненского соединения Росгвардии, а также Идрис Аташев и Тамерлан Садулаев из специального моторизованного батальона «Юг» Грозненского соединения Росгвардии», — написал глава Чечни на своей странице в соцсети «ВКонтакте». По словам чеченского лидера, число обладателей краповых беретов в республике увеличилось до 43, что является доказательством высокого уровня физической и боевой подготовки бойцов спецподразделений.

Между тем в настоящее время разгорается скандал вокруг процедуры получения краповых беретов, которая проходила на базе учебного центра ФСВНГ «Тамбукан» в Ставропольском крае с 11 по 15 октября. В квалификационных испытаниях участвовал 121 боец подразделений‌ специального назначения Северо-Кавказского округа войск Нацгвардии.

Участники состязаний устроили драку из-за того, что в судействе были якобы допущены нарушения из-за того, что чеченские спецназовцы часть главного марш-броска проходили на машинах. Однако в Росгвардии факт скандала на мероприятии опровергли.

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