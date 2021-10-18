Ново-Огарево, Московская область, 18 октября, 2021, 14:28 — ИА Регнум. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв доложил президенту России Владимиру Путину о ходе социальной газификации в регионе.

Kremlin.ru Андрей Воробьев

По словам Воробьёва, открылись офисы в тех населённых пунктах Московской области, где предстоит газификация. После того, как новый пользователь заключает договор, газ приходит в дом. Стоимость составляет от 90 до 150 рублей в зависимости от набора оборудования.

«Такой проект по газификации мы начали реализовывать, очень позитивно воспринимают его жители. Должен признать, что очень многие не верят, потому что, так скажем, очень долго ждали», — сказал глава региона.