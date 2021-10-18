Красногорск, 18 октября, 2021, 14:27 — ИА Регнум. Главы субъектов РФ могут вводить обязательную вакцинацию по отдельным категориям граждан. Об этом 18 октября заявил президент России Владимир Путин на совещании с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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"По эпидемиологическим показаниям — у вас право в соответствии с законом 1998 года принимать решения по отдельным категориям граждан», — заявил Путин.

Воробьев, в свою очередь, поблагодарил жителей Московской области за то, что «все понимают, что вакцина — это возможность сохранить свою жизнь и не подвергать других опасности».

«Поэтому вакцинируемся очень активно, мы одни из лидеров по вакцинации в стране. Ну и сам факт того, что вакцина есть — это очень важно, потому что у нас же большая область, маршрутизация должна быть, — указал Воробьев.