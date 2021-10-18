Тбилиси, 18 октября 2021, 14:27 — REGNUM В Тбилиси возле здания правительства Грузии 18 октября вышли на акцию протеста сторонники бывшего президента республики Михаила Саакашвили. Об этом сообщает «Первый канал Грузии».
По данным журналистов, активисты требуют освободить экс-президента из тюрьмы. Они скандируют: «Миша, Миша».
Один из участников протестной акции попытался нанести краской на асфальте через трафарет надпись: «Свободу Мише». Правоохранители не дали ему этого сделать и задержали. Активист оказывал сопротивление, но его посадили в машину и увезли.
Всего, по информации журналистов, на сегодняшней акции сотрудники полиции задержали двух человек. Акция продолжается.
Напомним, Саакашвили взяли под стражу 1 октября и поместили в тюрьму в Рустави. Ранее его заочно приговорили к шести годам заключения по двум уголовным делам. Ещё два дела находятся на рассмотрении в суде. Кроме того, экс-президента обвиняют в нарушении госграницы Грузии. При этом Саакашвили назвал себя «политзаключенным» и объявил голодовку.
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