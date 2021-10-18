Тбилиси, 18 октября, 2021, 14:27 — ИА Регнум. В Тбилиси возле здания правительства Грузии 18 октября вышли на акцию протеста сторонники бывшего президента республики Михаила Саакашвили. Об этом сообщает «Первый канал Грузии».

Протест

По данным журналистов, активисты требуют освободить экс-президента из тюрьмы. Они скандируют: «Миша, Миша».

Один из участников протестной акции попытался нанести краской на асфальте через трафарет надпись: «Свободу Мише». Правоохранители не дали ему этого сделать и задержали. Активист оказывал сопротивление, но его посадили в машину и увезли.

Всего, по информации журналистов, на сегодняшней акции сотрудники полиции задержали двух человек. Акция продолжается.

Напомним, Саакашвили взяли под стражу 1 октября и поместили в тюрьму в Рустави. Ранее его заочно приговорили к шести годам заключения по двум уголовным делам. Ещё два дела находятся на рассмотрении в суде. Кроме того, экс-президента обвиняют в нарушении госграницы Грузии. При этом Саакашвили назвал себя «политзаключенным» и объявил голодовку.