Москва, 18 октября, 2021, 14:31 — ИА Регнум. С 1 по 15 октября на российском авторынке был зафиксирован рост цен на модели 25 автокомпаний. Об этом сообщает портал «Цена Авто».

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Отмечается, что за отчетный период не было зафиксировано снижения цен ни на одну модель, представленную на авторынке России.

Так, в начале текущего месяца на 0,7 — 5,2% выросла стоимость восьми автомобилей Kia. Ещё один корейский бренд — Hyundai повысил стоимость некоторых версий седана Sonata на 0,8 — 1,0%.

Также подорожали некоторые модели Volkswagen на 1,8 — 3,0%. При этом в начале октября выросли цены на все модели УАЗа (на 1,2 — 4,3%).

Среди японских компаний цены на свои модели в России подняли: Mazda (на 1,6 — 2,1%), Suzuki (на 1,0 — 3,0%), Honda (на 2,5 — 3,1%) и Isuzu (на 2,8 — 3,1%), Mitsubishi (на 1,3 — 2,9%), Toyota (на 0,9 — 3,9%).

Также в октябре подорожали модели китайских компаний: Changan (на 1,7 — 3,4%), FAW (на 0,8 — 3,2), Geely (на 0,5 — 1,9%) и Haval (на 0,9 — 1,6%).

В премиальном сегменте был зафиксирован рост цен на автомобили: Cadillac (на 2,2 — 4,1%), Genesis (на 1,3 — 2,6%), Infiniti (на 2,0 — 2,1%), Jeep (на 1,4 — 2,2%), Lexus (на 0,1 — 8,4%), Porsche (на 1,9 — 3,1%).

Напомним, в сентябре текущего года цены на свои автомобили подняла 21 автокомпания, представленная на российском авторынке.

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