В России в октябре подорожали автомобили 25 компаний
Москва, 18 октября, 2021, 14:31 — ИА Регнум. С 1 по 15 октября на российском авторынке был зафиксирован рост цен на модели 25 автокомпаний. Об этом сообщает портал «Цена Авто».
Отмечается, что за отчетный период не было зафиксировано снижения цен ни на одну модель, представленную на авторынке России.
Так, в начале текущего месяца на 0,7 — 5,2% выросла стоимость восьми автомобилей Kia. Ещё один корейский бренд — Hyundai повысил стоимость некоторых версий седана Sonata на 0,8 — 1,0%.
Также подорожали некоторые модели Volkswagen на 1,8 — 3,0%. При этом в начале октября выросли цены на все модели УАЗа (на 1,2 — 4,3%).
Среди японских компаний цены на свои модели в России подняли: Mazda (на 1,6 — 2,1%), Suzuki (на 1,0 — 3,0%), Honda (на 2,5 — 3,1%) и Isuzu (на 2,8 — 3,1%), Mitsubishi (на 1,3 — 2,9%), Toyota (на 0,9 — 3,9%).
Также в октябре подорожали модели китайских компаний: Changan (на 1,7 — 3,4%), FAW (на 0,8 — 3,2), Geely (на 0,5 — 1,9%) и Haval (на 0,9 — 1,6%).
В премиальном сегменте был зафиксирован рост цен на автомобили: Cadillac (на 2,2 — 4,1%), Genesis (на 1,3 — 2,6%), Infiniti (на 2,0 — 2,1%), Jeep (на 1,4 — 2,2%), Lexus (на 0,1 — 8,4%), Porsche (на 1,9 — 3,1%).
Напомним, в сентябре текущего года цены на свои автомобили подняла 21 автокомпания, представленная на российском авторынке.
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