Эксперт сравнил Евросоюз с неадекватным ребенком
Москва, 18 октября, 2021, 14:28 — ИА Регнум. Политика Евросоюза все больше напоминает поведение глупого ребенка. Об этом 18 октября заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
«Евросоюз напоминает мальчика, который зимой выбежал на улицу без шапки, чтобы назло маме заморозить уши. Абсолютная глупость поведение еврочиновников, которые пытаются затормозить ввод в эксплуатацию «Северного потока — 2», — сказал Коротченко.
По его словам, газопровод «Северный поток — 2» является спасением для стран Евросоюза.
«Северный поток — 2» — это дорога жизни для Европы. Уже технически все готова, осталось только сертифицировать. И не надо втыкать палки в колеса. Включайте скорее вентиль и российский газ пойдет согревать ваши дома», — отметил эксперт.