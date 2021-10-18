Москва, 18 октября, 2021, 14:28 — ИА Регнум. Политика Евросоюза все больше напоминает поведение глупого ребенка. Об этом 18 октября заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Jean-Etienne Minh-Duy Poirrier Флаги Евросоюза

«Евросоюз напоминает мальчика, который зимой выбежал на улицу без шапки, чтобы назло маме заморозить уши. Абсолютная глупость поведение еврочиновников, которые пытаются затормозить ввод в эксплуатацию «Северного потока — 2», — сказал Коротченко.

По его словам, газопровод «Северный поток — 2» является спасением для стран Евросоюза.

«Северный поток — 2» — это дорога жизни для Европы. Уже технически все готова, осталось только сертифицировать. И не надо втыкать палки в колеса. Включайте скорее вентиль и российский газ пойдет согревать ваши дома», — отметил эксперт.