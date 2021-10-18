Минск, , 14:25 — REGNUM Запад при подготовке очередной попытки революционной смены власти в Белоруссии использует современные информационные технологии в психологической войне. Об этом 18 октября в Минске, выступая на совещании с силовиками и чиновниками рассказал Александр Лукашенко, сообщает президентская пресс-служба.

Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Хочу обратить внимание: ситуация остается напряженной, и нам успокаиваться она не дает. Вам лучше других известно, что неудавшаяся попытка государственного переворота не изменила планов противника. Коллективный Запад продолжает вмешиваться во внутренние дела страны, нацелившись на смену власти, а самое опасное для нас — уничтожение независимости нашего государства. Это мы должны помнить. Понимать и ощущать каждый день и каждый час, особенно вы», — заявил Александр Лукашенко.

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«Задействуются санкции. Финансируются протесты, экстремизм, терроризм. Подбираются и готовятся боевики. Мы это не просто знаем, мы с этим работаем», — сказал он.

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«Созданные под контролем спецслужб политэмигрантские центры в Варшаве и Вильнюсе нацеливают радикалов на акции устрашения в отношении общественных и государственных деятелей, представителей средств массовой информации, силовых органов. Добрались и до судейского корпуса», — сообщил Лукашенко. Согласно официальному сообщению, он рассказал, что «диверсии планируются на объектах оборонного комплекса, экономики, жизнеобеспечения».

«Иностранные спецслужбы и их пособники изучают обстановку в трудовых коллективах, пытаются инспирировать забастовки», — поведал Лукашенко. Он заявил: «В качестве одной из возможных дат очередной попытки революции (дня «Х», как они считают) рассматривается период проведения конституционного референдума».