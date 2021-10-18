Джакарта, 18 октября, 2021, 14:23 — ИА Регнум. Пассажирское моторное судно Permata Lestari II, принадлежащее компании PT Atosim Lampung Pelayaran врезалось в коралловый риф вблизи острова Ломбок, сообщает CNN Indonesia.

morigasuki0 Коралловые рифы

В результате столкновения коралловый риф был поврежден. Площадь, где были обнаружены свежие фрагменты кораллов, составила примерно 19 акров.

Среди обломков кораллов есть фрагменты корпуса корабля.

Министерство морских дел и рыболовства Индонезии попросило компанию нести социальную и экономическую ответственность за восстановление состояния коралловых рифов.

Как сообщало ИА REGNUM, жителей Джакарты (Индонезия) предупредили об экстремальных погодных условиях, которые могут вызвать наводнения и оползни 19−20 октября 2021 года.