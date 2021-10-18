Ново-Огарево, Московская область, 18 октября, 2021, 14:22 — ИА Регнум. Правительство России выделит 10 млрд рублей Московской области на решение автотранспортных проблем. Об этом 11 октября заявил президент России Владимир Путин на совещании с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.

Oleg1959 Автодорога

«Я знаю, что у вас и потребность есть определённая в дополнительных финансах, связанных с развязками», — заявил Путин.

«Уже по предварительным данным — с правительством мы обсуждали это, — десять миллиардов они вам найдут», — указал президент.

Как указал сам Воробьев, в Московской области реализуется ряд концессионных проектов, в частности, дублёр Егорьевского шоссе — самого загруженного и самого старого, — и федеральный проект «Москва-Казань».