Вашингтон, 18 октября, 2021, 15:31 — ИА Регнум. Поклонники рэпера 6ix9ine (настоящее имя — Даниэль Эрнандес) заметили, что его страница на сервисе Spotify была взломана. Об этом 18 октября пишет издание The Sun.

Скриншот с YouTube Рэпер 6ix9ine

По словам фанатов, в профиле исполнителя появились фотографии мужских половых органов. Недоброжелатели 6ix9ine также разместили мем, на котором он превращается в крысу.

ИА REGNUM напоминает, что в 2018 году 6ix9ine был арестован за избиение, а также сбыт наркотиков. Артист получил два года лишения свободы.