Ньон, Швейцария, 18 октября, 2021, 14:21 — ИА Регнум. Российский арбитр Сергей Карасёв назначен на матч группового этапа Лиги чемпионов между швейцарским «Янг Бойз» и испанским «Вильярреалом». Об этом 18 октября сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Шуклин Евгений Сергей Карасёв

Помогать Карасёву будут лайнсмены Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Резервный рефери назначен Алексей Кульбаков.

За систему видеоповторов VAR будет отвечать российский арбитр Виталий Мешков, которому поможет английский рефери Крис Кавана.

Матч состоится 20 октября в Берне (Швейцария).