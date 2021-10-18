Киев, 18 октября, 2021, 14:36 — ИА Регнум. Работу наблюдателей ОБСЕ на Донбассе блокируют «российские вооружённые формирования», утверждает украинская делегация в Трёхсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины. Сообщение об этом опубликовано 18 октября в телеграм-канале украинской делегации в ТКГ.

Dan-news.info Стела при въезде в Горловку

В сообщении говорится, что 17 октября членам Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ запретили покидать их передовую патрульную базу (ППБ) в городе Горловка на территории Донецкой Народной Республики. Гостиницу, где расположена ППБ, заблокировали «члены вооружённых формирований».

Люди, заблокировавшие гостиницу, потребовали освободить человека, задержанного украинскими силовиками в районе Золотого 13 октября.

В украинской делегации российскую сторону обвинили в переходе к «захвату заложников» и действиях с признаками «международного терроризма», а также заявили о сознательной политике РФ по вытеснению ОБСЕ из района украинского конфликта. Делегация призвала мировое сообщество дать соответствующую оценку происходящему.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 октября в Луганске заявили, что представителя республики Андрея Косяка похитили диверсанты ВСУ в зоне разведения сил и средств у Золотого.

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