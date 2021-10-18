Омск, 18 октября, 2021, 14:18 — ИА Регнум. Глава омского Роспотребнадзора Александр Крига на заседании оперштаба предложил сохранить в Омской области все действующие меры и ковидный режим повышенной готовности до 30 ноября. Об этом ИА REGNUM сообщили 18 октября в областном правительстве.

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Региональному минздраву предложено обеспечить охват населения вакцинацией от коронавируса не менее 80%.

Также предлагается введение системы QR-кодов при посещении гражданами предприятий общепита, торговых центров, спортивных объектов, в том числе бассейнов, фитнес-клубов, аквапарков, учреждений культуры, в том числе театров, кинотеатров.

Если текущая эпидситуация будет сохраняться, в дальнейшем в регионе рассмотрят возможность введения QR-кодов в общественном транспорте.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омской области на сегодняшний день выявлено 91 311 носителей коронавируса, выздоровели 72 113 человек, скончались 2344 ковид-пациента.