Москва, , 14:17 — REGNUM Рост востребованности удаленной занятости будет продолжаться. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 октября, об этом сообщил глава Минтруда Антон Котяков в ходе заседания комитета Госдумы по труду и соцполитике.

Удаленная работа

«Мы четко осознаем и понимаем, что в перспективе рост такой формы занятости будет продолжаться в силу развития IT-технологий, креативной индустрии и так далее», — отметил Котяков.

По его словам, такая форма работы стала пользоваться популярностью во время пандемии коронавируса, но и сейчас ей пользуется «порядка 3 млн работников».

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