Киев, , 14:17 — REGNUM С призывом к депутатам украинской Верховной рады взять контроль ситуацию в энергетической сфере Украины выступила фракция партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ). Об этом 18 октября заявил сопредседатель фракции ОПЗЖ Юрий Бойко в ходе заседания согласительного совета руководителей фракций и групп парламента.

Без газа Gary Dee

«Ситуация с энергобезопасностью, топливный кризис. <…> То, что говорит власть о закачке газа и запасах угля, — это откровенная ложь. <…> Раде необходимо взять под контроль ситуацию», — приводит его слова ТАСС.

Также Бойко отметил, что в результате кризиса в энергетической сфере Украины цена на газ и, как результат, тарифы на тепло для рядовых граждан страны скоро увеличится в два раза.

«Еще хуже ситуация в промышленности. Угроза остановки предприятий, удорожание продуктов — вот, что ждет в ближайшее время», — добавил сопредседатель фракции ОПЗЖ.

При этом Бойко уточнил, что, по его мнению, Раде необходимо создать спецкомиссию для контроля за выполнением меморандума между центральной и местной властью по тарифам, который в том числе гарантирует стабильные цены на услуги ЖКХ.

Помимо того, депутат предложил принять закон, использовать «смесь из собственного и импортного газа, чтобы и промышленность получила этот газ», и расширить перечень получателей субсидий для поддержки людей в условиях топливного кризиса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что даже если 10−15% газа принадлежащих компаниям из Европы в украинских ПХГ будут вывезены, оставшегося хватит Украине на зиму.