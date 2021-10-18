Екатеринбург, 18 октября, 2021, 14:16 — ИА Регнум. Площадь тления торфяника на юге Екатеринбурга уже сократилась до 4,5 га. Удалось потушить пять очагов, сообщает пресс-служба свердловского управления МЧС.

61.mchs.gov.ru Лесной пожар

К утру 18 октября действовало 12 очагов. На месте пожара уже работает комплекс «Шквал», который ранее прибыл из Ногинского спасательного центра МЧС России. Он позволяет значительно ускорить наполнение обводных каналов водой и тушение торфяного пожара.

На борьбе с огнём задействованы 256 человек и 59 единиц спецтехники. Как сообщало ИА REGNUM, возгорание тушат с 11 октября.