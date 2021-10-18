Кинель, Самарская область, 18 октября, 2021, 14:19 — ИА Регнум. Глава Кинеля Владимир Чихирёв подал в отставку. Об этом 18 октября сообщает пресс-служба областного правительства.

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Сообщается, что накануне с главой этого муниципального образования провел встречу губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

«Глава региона предметно обсудил с мэром города промежуточные итоги развития муниципалитета и реализации национальных проектов, а также работу местных властей по предотвращению распространения коронавирусной инфекции», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что Владимир Чихирёв занимал должность главы города Кинель с 2015 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что временно исполняющим обязанности министра имущественных отношений Самарской области назначен Игорь Андреев.