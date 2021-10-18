Иерусалим, , 14:12 — REGNUM Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет направил президенту России Владимиру Путину поздравительную телеграмму в связи с 30-летием восстановления полноформатных дипломатических отношений между двумя странами. Об этом Беннет написал в Twitter.

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«Поздравляю Владимира Путина с 30-летием установления дипломатических отношений между нашими странами», — написал он.

Беннет уточнил, что за прошедшие годы страны укрепили «исторические связи и установили тесные двусторонние отношения, которые приносят пользу народам и помогают продвигать региональную безопасность и стабильность».

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в статье к 30-летию восстановления дипломатических отношений между Россией и Израилем, опубликованной 15 октября в израильской газете Yedioth Ahronoth, заявил, что Россия продолжит координировать с Израилем, в том числе на площадке ООН, совместные усилия по противодействию историческому ревизионизму.

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