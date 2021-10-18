Москва, 18 октября, 2021, 14:11 — ИА Регнум. Возможностью получения материнского капитала на первого ребенка уже воспользовались 770 тыс. семей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 октября, об этом сообщил глава Минтруда Антон Котяков в ходе заседания комитета Госдумы по труду и соцполитике.

Duma.gov.ru Антон Котяков

«Этой возможностью уже воспользовались 770 тыс. семей», — сказал министр.

При этом, начиная с 15 апреля 2021 года за счет серьезной автоматизации и внедрения принципов социального казначейства удалось предоставить материнский капитал в автоматическом режиме, напомнил он.

«На сегодняшний день именно на автомате, после регистрации факта рождения ребенка в органах ЗАГС материнский капитал получили более 1 млн 300 тыс. семей», — привел данные Котяков.