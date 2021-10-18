Тбилиси, 18 октября, 2021, 14:11 — ИА Регнум. В Тбилиси в ночь на 18 октября произошло убийство гражданки России Анастасии Ш., приехавшей в Грузию из Хабаровска несколько лет назад. Об этом сообщает телеканал «Мтавари архи».

Mate Marschalko Убийство

По данным журналистов, убийство произошло в центре грузинской столицы. Сообщается, что в женщину стреляли из огнестрельного оружия. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство».

Журналисты нашли старые публикации убитой в соцсетях. Она писала, что якобы была в отношениях с бывшим вице-мэром Батуми Зурабом Беридзе и родила от него ребёнка. Впоследствии после ссоры он якобы забрал её ребёнка и воспитывает вместе со своей официальной женой.

Сообщается, что в квартире Беридзе сотрудники полиции проводят обыск. Следователи проверяют его алиби на момент убийства.

Стоит отметить, что это уже третье убийство в Грузии иностранца с июля текущего года. Ранее в Тбилиси убили гражданку Австралии, а в Гори — гражданина Великобритании.