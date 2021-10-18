Белгород, 18 октября, 2021, 14:15 — ИА Регнум. Два быстровозводимых инфекционных центра должны быть готовы в Белгородской области к середине декабря 2021 года. Об этом на заседании правительства 18 октября распорядился губернатор Вячеслав Гладков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Строители прибудут в регион не позднее 20 октября. Сразу же начнутся земляные работы на объектах. Департамент здравоохранения уже должен предоставить кандидатуры главных врачей этих ковид-центров, к середине декабря оба объекта должны быть готовы к сдаче.

«Мы договорились, что центры будут не временными. Не допустимо просто потратить деньги и после окончания пандемии их снести. Затраты должны решить проблемы минимум на 10−15 лет вперёд, исходя из потребности региона в инфекционных койках и с точки зрения перспективы. Мы решим сразу две проблемы в области. Уже жду предложения по главным врачам», — сказал Вячеслав Гладков.

Как сообщало ИА REGNUM, за опытом строительства быстровозводимого инфекционного госпиталя глава регионального департамента строительства и транспорта Владимир Базаров ездил в Уфу.