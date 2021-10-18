Кито, 18 октября, 2021, 14:08 — ИА Регнум. Глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино завершил двухдневный визит в Эквадор в рамках своего турне по Южной Америке. Об этом пишет Prensa Latina.

Kremlin.ru Джанни Инфантино

В ходе своего визита Инфантино посетил дом национальной сборной, расположенный в столице, где базируется Федерация футбола Эквадора. Во время осмотра спортивного зала, раздевалок, комнат отдыха и поля его сопровождал президент футбольной федерации страны Франсиско Эгас.

Его также развлекали танцами и художественными постановками об обычаях и традициях этой южноамериканской страны.

Повестка дня Инфантино в Эквадоре включала встречу с президентом Эквадора Гильермо Лассо в президентском дворце. На встрече стороны обсудили различные вопросы, представляющие взаимный интерес, такие как процесс проведения финала Кубка Либертадорес, который должен состояться в 2022 году в портовом городе Гуаякиль.

Согласно официальной программе, турне руководителя ФИФА также включает Венесуэлу, Чили и Аргентину.