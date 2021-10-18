Уфа, 18 октября, 2021, 14:16 — ИА Регнум. 620 млн рублей выделено из федерального бюджета на компенсацию затрат на производство и реализацию зерновых культур в Башкирии. Об этом 18 октября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

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Сообщается, что сотрудники министерства сельского хозяйства республики сегодня начали работу по доведению субсидий до сельхозпроизводителей региона, которые могут получить компенсацию до 50% затрат.

«Размер федеральной поддержки рассчитывался для каждого субъекта исходя из объемов произведенного зерна. Средства станут очень хорошей поддержкой для наших агропредприятий, особенно в текущем, непростом по погодным условиям, году», — приводит пресс-служба слова министра сельского хозяйства республики Ильшата Фазрахманова.

Сообщается, что распоряжение правительства РФ о выделении Башкирии 620 млн рублей из средств федерального бюджета на компенсацию затрат на производство и реализацию зерновых культур было подписано 30 сентября 2021 года.

Отмечается, что по объему средств, которые были выделены из федерального бюджета, Башкирия находится на третьем месте в стране после Краснодарского края и Ростовской области.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии намерены создать зерносушильный комплекс.