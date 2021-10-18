Владикавказ, 18 октября, 2021, 14:06 — ИА Регнум. В Северной Осетии дополнительно создано еще 100 койко-мест для лечения пациентов с коронавирусом. Новый госпиталь развернут на базе центра СПИД, сообщили 18 октября в минздраве региона.

Mos.ru В больнице

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По словам врио заместителя председателя правительства Северной Осетии Александра Реутова, в настоящее время число пациентов стационаров растет, на лечении находятся более 1100 человек, из них 85 — в тяжелом состоянии. При необходимости число коек увеличат до 200.

«Ситуация стабильно тяжелая, но под контролем. Северная Осетия бьет антирекорды по заболеваемости коронавирусом. В стационарах находятся более тысячи человек», — говорится в сообщении минздрава на странице в Instagram.

По данным регионального минздрава, в РСО-Алании за прошедшие сутки скончались еще десять пациентов с коронавирусом. Общее число умерших достигло 928 человек.