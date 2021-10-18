Новосибирск, 18 октября, 2021, 14:39 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 18 октября, за минувшие сутки выявлено 245 случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 250 случаев.

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«Скончались шестнадцать пациентов: мужчины в возрасте 51 год, 65 лет, 70 лет, 71 год, 75 лет, 87 лет и женщины в возрасте 40 лет, 42 года, 62 года, 72 года, 73 года, 73 года, 75 лет, 77 лет, 80 лет, 83 года. Всего в регионе умерли 3209 человек», — сообщил оперативный штаб региона.

Всего в регионе зарегистрировано 67 042 случая заражения коронавирусом, в том числе у 6094 детей; 52 245 пациентов полностью выздоровели (+34 за сутки).