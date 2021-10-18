Москва, , 14:05 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин и председатель парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф обсудили опросы сотрудничества между Госдумой и парламентом Ирана.

Иран Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Председатели договорились, что уже в ближайшее время депутаты начнут работу по наполнению повестки межпарламентской комиссии высокого уровня. Заседание комиссии планируется провести в Тегеране. Сроки будут согласованы дополнительно, сообщает сайт нижней палаты парламента.

Вячеслав Володин и Мохаммад Галибаф отметили необходимость дальнейшего развития межпарламентских многосторонних форматов взаимодействия, в том числе, Конференции спикеров парламентов по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия, проведение которой запланировано в 2022 году в Москве.