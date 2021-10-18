Москва, 18 октября, 2021, 15:30 — ИА Регнум. Телеведущая Ксения Бородина назвала клеветой обвинения в зарабатывании денег на постах о тяжело больных детях. Она обратилась к своим подписчикам в историях личного Instagram-аккаунта 18 октября.

Скриншот с YouTube Ксения Бородина

«Меня крайне возмущает эта наглая ложь!» — негодует телеведущая. Бородина пригрозила недоброжелателям, которые «выливают в сеть» обвинения против неё: «…я вас по судам затаскаю».

ИА REGNUM напоминает, что в Сети появилась информация о том, что Ксения Бородина потребовала деньги у фонда, помогающего тяжело больным детям, взамен на размещение поста о сборе средств. Якобы телеведущая потребовала 1 млн рублей.