Варшава, 18 октября, 2021, 14:04 — ИА Регнум. 17 октября в польской столице прошла церемония закрытия 37-го международного Варшавского кинофестиваля, который проходит ежегодно. В рамках мероприятия объявили победителя. Об этом сообщает Polskie Radio.

Снимается кино

Главный приз Варшавского кинофестиваля получил фильм «Чудо» режиссера Богдана Джорджа Апетри. Это совместный румынско-чешско-латвийский фильм, рассказывающий о судьбе монахини, которая выходит из монастыря, чтобы найти одного мужчину, но пропадает без вести. Её загадочное исчезновение пытается разгадать детектив.

Филь «Чудо» покорил жюри многомерностью, пояснила журналистам член жюри международного конкурса оператор Магдалена Ковальчик.

«Он артистично соединяет в себе магию и реальность. Картина повествует о человечестве с разных точек зрения — мир женщин и мир мужчин, с точки зрения религии и атеизма», — отметила член жюри.