Гавана, 18 октября, 2021, 14:01 — ИА Регнум. Министерство труда и социального обеспечения Кубы открыло социально-трудовой наблюдательный центр, который повысит эффективность государственной политики, проводимой в стране. Об этом пишет Prensa Latina.

Гавана, Куба

Глава ведомства Марта Елена Фейто отметила, что эта структура будет призвана участвовать в разработке, управлении и оценке решений, направленных на социальное и трудовое развитие, а также консультировать организации в решении проблем, существующих в различных сферах.

Кроме того, этот инструмент позволит работать над устранением выявленных пробелов и будет способствовать экономическому развитию страны, хотя это потребует подготовки персонала, подчеркнула она.

Фейто поблагодарила Технический консультативный совет министерства, Гаванский университет и систему ООН на Кубе за сотрудничество в этой работе.

«Это была интенсивная, коллегиальная и коллективная работа», — сказала Фейто.

В свою очередь, Индира Гальтес, директор наблюдательного центра, подчеркнула, что организация будет иметь территориальный охват, что позволит ей обеспечить комплексный взгляд на проблемы для лучшего понимания, в соответствии с местными особенностями: «У нас будет возможность потрогать руками корни проблем, предвидеть их сложность и предложить перспективные решения».