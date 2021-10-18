Пекин, 18 октября, 2021, 14:01 — ИА Регнум. В городе Фучжоу, находящемся в восточной китайской провинции Фуцзянь, обрушилось строящееся колесо обозрения. Об этом 18 октября сообщает информационный ресурс «Пэнпай».

(сс) Angelo Giordano Обрушение

Уточняется, что инцидент произошел около 14:40 (09:40 мск) в городском парке Цзиньаньху. При этом на размещенных в сети фото видно, что металлическая конструкция колеса обозрения, высота которого составляет 120 метров, фактически разорвалась пополам.

Также указывается, что в настоящее время на месте происшествия работают медики и пожарные и оно оцеплено сотрудниками экстренных служб. При этом добавляется, что в результате инцидента никто не пострадал, причины обрушения строящегося аттракциона не уточняются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Тбилиси, в переулке Армази района Авлабари, обрушилась часть многоквартирного жилого дома.