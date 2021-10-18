Ханты-Мансийск, 18 октября, 2021, 13:59 — ИА Регнум. В Югре за сутки выявлено 230 новых случаев заражения коронавирусом. Значительная часть из них зафиксирована в Сургуте (67 случаев), сообщает 18 октября региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 232 случая.

По данным оперштаба, с начала пандемии на 18 октября в Югре зарегистрировано 78 878 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 74 465 человек, 1205 пациентов с COVID-19 скончались (на семь человек больше, чем днём ранее).