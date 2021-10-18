Посёлок Володарский, Астраханская область, 18 октября, 2021, 13:58 — ИА Регнум. В Астраханской области четыре ребёнка получили ожоги во время игры с противогазом. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

bycfotografem Противогаз

В селе Сизый Богор Володарского района четыре ребёнка в возрасте 11−12 лет 16 октября нашли на территории бывшего колхоза имени Нариманова старый противогаз и начали с ним играть. Противогаз воспламенился, и дети получили ожоги. Они вернулись домой и рассказали о случившемся родителям, те вызвали медиков. Двое 11-летних детей были госпитализированы с ожогами лица и грудной клетки. Их жизни ничего не угрожает.

По факту произошедшего Следственный комитет организовал проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение.