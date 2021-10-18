Тбилиси, 18 октября, 2021, 13:56 — ИА Регнум. Самая крупная в Грузии оппозиционная партия «Единое национальное движение» (ЕНД) воспользуется для смены власти в стране тем, что правящая партия «Грузинская мечта» во время первого тура в органы местного самоуправления утратила большинство во многих муниципальных заксобраниях. Об этом сообщил журналистам член ЕНД Ника Оболадзе.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Борьба

По словам политика, победа оппозиционных кандидатов от оппозиции на предстоящих выборах мэров, на которую рассчитывают «националы», ослабит позиции «Мечты» на местах.

«Мы планируем всеми силами пойти на второй тур, бороться, победить, и, следовательно, в больших городах «Грузинская мечта» потеряет власть и на законодательном, и на исполнительном уровне. Это будет первый большой шаг к смене власти в стране на коалиционное правительство», — сказал Оболадзе.

Напомним, в Грузии первый тур выборов в органы местного самоуправления прошёл 2 октября. Второй тур пройдёт 30 октября. Выборы мэров пройдут в пяти городах и 15 муниципалитетах. В большинстве случаев за посты мэров будут бороться кандидаты от правящей партии и ЕНД.