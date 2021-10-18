Краснодар, 18 октября, 2021, 13:55 — ИА Регнум. В Краснодаре суд признал виновным по статье о хулиганстве 16-летнего подростка, который в апреле этого года на улице напал с битой на проходившую мимо женщину. Об этом 18 октября сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

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Как установлено следствием и судом, 5 апреля 2021 года 16-летний местный житель распивал спиртное на улице рядом с многоквартирным домом. Мимо проходила женщина, сделавшая ему замечание. В ответ он ударил прохожую битой по лицу. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.

Приговором суда молодому человеку с учетом ранее назначенного наказания за другое преступление назначено наказание в виде двух лет и двух месяцев лишения свободы, отбывать его он будет в воспитательной колонии. Приговор вступил в законную силу.

Также в ходе расследования уголовного дела по инициативе краевого следственного управления пятеро несовершеннолетних знакомых фигуранта, которые в тот день находились с ним поставлены на соответствующие виды учетов в органах полиции и по месту учебы.