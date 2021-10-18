Москва, 18 октября, 2021, 14:09 — ИА Регнум. Ракета-носитель «Союз-2.1а», украшенная хохломскими узорами, в ночь на 28 октября выведет на орбиту грузовой корабль «Прогресс МС-18». Об этом сообщает 18 октября пресс-служба Роскосмоса.

Roscosmos.ru Изображение хохломских узоров на ступени ракеты-носителя «Союз-2.1а»

Запуск запланирован в 03:00 мск 28 октября на космодроме Байконур. Резервная дата — 29 октября. Ожидается, что 30 октября транспортный грузовой корабль «Прогресс» совершит стыковку с Международной космической станцией (МКС).

Ранее в госкорпорации сообщили о завершении сборки первой и второй ступеней ракеты-носителя «Союз-2.1а», которая выведет на орбиту грузовик «Прогресс МС-18». В Роскосмосе отметили, что на ракету нанесена «символика празднования» 800-летия Нижнего Новгорода.

На прилагаемых снимках видны наклейки с хохломскими узорами. Такой росписью по чёрному фону с XVII века украшают деревянную посуду и мебель в селе Хохлома, которое ныне входит в состав Нижегородской области.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что планы раскрасить российские ракеты под хохлому или гжель — всего лишь шутка.

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