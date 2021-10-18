Томск, 18 октября, 2021, 13:52 — ИА Регнум. Ещё два жителя Томской области стали жертвами коронавирусной инфекции. Об этом ИА REGNUM сообщили 18 октября в областном оперштабе.

Rk.gov.ru Аппарат ИВЛ

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«Причина смерти от COVID-19 установлена у двух человек», — говорится в сообщении оперативного штаба.

За весь период пандемии, по данным сайта «Стопкоронавирус.рф», в Томской области скончались 580 ковид-пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе по состоянию на 18 октября выявлен 45 601 носитель коронавируса, выздоровел 37 621 человек.