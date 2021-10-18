Китай выразил надежду на разрешение вопросов между РФ и Японией по Курилам
Пекин, 18 октября, 2021, 13:52 — ИА Регнум. Власти Китая надеются на разрешение вопроса по Южным Курилам между Россией и Японией, заявил 18 октября официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
China News Service
Чжао Лицзянь
«Китай всегда придерживался позиции, что победу и итоги мировой антифашистской войны необходимо уважать и соблюдать. Мы надеемся, что Россия и Япония смогут надлежащим образом урегулировать вопросы, касающиеся Южных Курил», — сказал он на брифинге.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что Москва не согласна с утверждениями Токио по поводу суверенитета над южной частью Курил, так как эта территория является российской.
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