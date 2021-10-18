Пекин, 18 октября, 2021, 13:52 — ИА Регнум. Власти Китая надеются на разрешение вопроса по Южным Курилам между Россией и Японией, заявил 18 октября официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

China News Service Чжао Лицзянь

«Китай всегда придерживался позиции, что победу и итоги мировой антифашистской войны необходимо уважать и соблюдать. Мы надеемся, что Россия и Япония смогут надлежащим образом урегулировать вопросы, касающиеся Южных Курил», — сказал он на брифинге.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что Москва не согласна с утверждениями Токио по поводу суверенитета над южной частью Курил, так как эта территория является российской.

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