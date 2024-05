Стокгольм, 18 октября, 2021, 13:59 — ИА Регнум. Шведская активистка Грета Тунберг спела композицию Never Gonna Give You Up музыканта Рика Эстли. Пользователи Сети 18 октября активно обсуждают её выступление на концерте Climate Live.

(сс) Leonhard Lenz Грета Тунберг

Пользователи Twitter отметили, что посмотрели на Грету Тунберг с другой стороны. Однако не все оценили выступление активистки и решили, что это всего лишь способ привлечь внимание к себе и заработать на этом.

«Конечно, все дело в изменении климата, а не в монетизации маленького ребенка с особыми потребностями», — иронично отметил William (D-Fens) Foster.

«Чудесно! Я никогда раньше не видела, чтобы эта девочка улыбалась. Просто от неё исходила ненависть. А это потрясающе». — считает пользователь Lori Kostenuk — Author.

«Спасибо, я возненавидел это», — написал о выступлении Тунберг пользователь Lucas Prazeres.

«Приятно видеть, как веселится Грета Тунберг. В её возрасте жизнь не должна быть только работой. Даже перед лицом серьезных угроз, таких как климатический кризис», —прокомментировала Marlene Klimaatdrammer Mooy.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, концерт Climate Live, посвящённый проблемам экологии, прошёл в более чем 40 странах. На мероприятии в Стокгольме (Швеция) выступила активистка Грета Тунберг и в качестве «приятного сюрприза» для присутствующих спела трек Рика Эстли.