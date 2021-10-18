Таррагона, Испания, 18 октября, 2021, 13:50 — ИА Регнум. Национальная полиция Испании ликвидировала транснациональную преступную организацию, предположительно занимавшуюся сексуальной эксплуатацией женщин в публичных домах в провинции Таррагона. Об этом пишет испанское издание La Vanguardia.

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В ходе операции были освобождены пять жертв, которых завербовали в Парагвае, предложив ложную работу, а затем заставили заниматься проституцией и продавать запрещённые вещества.

В рамках этой операции были арестованы десять человек, трое из которых уже заключены в тюрьму.

Расследование началось, когда агенты получили информацию о существовании преступной организации, которая предположительно занималась сексуальной эксплуатацией женщин в публичных домах в провинции Таррагона. После нескольких расследований полиция установила, что во главе банды стояла женщина парагвайского происхождения, проживавшая в Ампосте. В стране происхождения жертв было несколько связующих — обычно это были родственники женщины, стоявшей во главе банды — которые вербовали женщин в уязвимом положении, которым они предлагали поехать в Испанию, чтобы работать сиделками для пожилых людей.

В организации также участвовало туристическое агентство в Парагвае, которое отвечало за предоставление женщинам инструкций и получение денег — около 2000 евро — необходимых для переезда. Из Парагвая они отправлялись во Францию, а затем были доставлены сначала в аэропорт Эль-Прат, а оттуда в Ампосту.

Когда их поселили в одной из квартир, они поняли, что реальной работы им не предлагают, и им сообщили, что долг, заключенный с организацией, нужно погасить, работая проститутками в различных борделях. Иногда ими обменивались с другими сутенерами. Кроме того, потерпевших заставляли продавать запрещённые вещества своим клиентам и другим покупателям. В действительности, офицеры обнаружили, что одна из квартир стала местом продажи запрещённых средств.

Агенты провели четыре проверки в публичных домах в Ампосте и две проверки в публичных домах в Л'Альдеа. В ходе операции было изъято 8 605 евро наличными, запрещённые вещества, двое точных весов и режущее вещество, шесть мобильных телефонов, портативный компьютер и различные документы, имеющие отношение к расследованию.