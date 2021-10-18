Махачкала, 18 октября, 2021, 13:50 — ИА Регнум. Глава министерства образования Дагестана Яхья Бучаев провел совещание с руководством районных и городских управлений образования. В ходе встречи он прокомментировал ЧП в одной из школ Махачкалы, где в ходе конфликта между двумя учащимися был убит один из них.

Дарья Антонова ИА REGNUM СИЗО

Бучаев призвал педагогов усилить профилактические мероприятия со школьниками. Среди действенных воспитательных мер он назвал, в частности, экскурсии в СИЗО и вовлечение в полезную общественную деятельность детей, склонных к правонарушениям.

«Организуйте экскурсии СИЗО для старшеклассников, вовлекайте детей с девиантным поведением в общественную деятельность. Взаимодействуйте с сотрудниками правоохранительных органов. Исходя из этого ЧП мы многое должны пересмотреть» , — отметил Яхья Бучаев.

По словам министра, трагедия в школе № 51 Махачкалы стала результатом «халатного отношения ответственных за воспитательный процесс», которое имело место в последние годы.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября в одной из махачкалинских школ получил ранения в ходе конфликта одноклассников один из учащихся девятого класса. Он умер от ран, его обидчик арестован, возбуждено уголовное дело.

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